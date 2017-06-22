Видеонаблюдение в лучших дворах по итогам субботника в Самаре установят до конца года

Системы появятся на 27 придомовых территориях, по три в каждом из районов города. Причем их установят до конца этого года. Об этом глава Самары Олег Фурсов рассказал в прямом эфире телеканала «Россия-24». Кроме того, Олег Фурсов напомнил, что Самарская область вошла в федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В ее рамках региону будет выделено порядка миллиарда рублей, большая часть этих средств пойдет на благоустройство дворовых территорий. Активные жители домов, проявившие себя на субботнике, войдут в этот проект.