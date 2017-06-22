Видеонаблюдение в лучших дворах по итогам субботника в Самаре установят до конца года
В этом году в рамках месячника по благоустройству был реализован проект «Поработал – отдохни!». Наиболее активные самарцы, которые приняли участие в весенней генеральной уборке, смогли попасть на концерт звезд российской эстрады на площади Куйбышева, а также получить билеты на экскурсии и в городские музеи. Кроме того, одной из мер поощрения участия в субботнике стала выдача сертификатов на установку систем наружного видеонаблюдения.
Системы появятся на 27 придомовых территориях, по три в каждом из районов города. Причем их установят до конца этого года. Об этом глава Самары Олег Фурсов рассказал в прямом эфире телеканала «Россия-24». Кроме того, Олег Фурсов напомнил, что Самарская область вошла в федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В ее рамках региону будет выделено порядка миллиарда рублей, большая часть этих средств пойдет на благоустройство дворовых территорий. Активные жители домов, проявившие себя на субботнике, войдут в этот проект.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
21 июня 2017
160
21 июня 2017
177
21 июня 2017
525
21 июня 2017
219
21 июня 2017
262
21 июня 2017 , 21:27
231
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя....
21 июня 2017 , 21:16
160
В полном объеме полномочия в сфере регулирования рынка наружной рекламы были переданы...
21 июня 2017 , 20:53
175
Это произойдет к 1 сентября 2017 года.
21 июня 2017 , 20:48
177
Об этом рассказал мэр Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале «Россия 24».
21 июня 2017 , 20:39
525
Об этом стало известно в ходе прямого эфира с главой города Олегом Фурсовым на телеканале...
21 июня 2017 , 20:21
219
Об этом заявил глава города Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале «Россия...
21 июня 2017 , 20:10
262
Планируется, что ремонт главной площади города, как и Струковского сада, завершат к ноябрю...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
8618
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
25 мая 2017
8199
7
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
16 июня 2017
6431
1
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
23 мая 2017
6306
2
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
23 мая 2017
1142
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
1374
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
1183
2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
2 июня 2017
800
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...