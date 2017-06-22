В этом году в Самаре переложат 16 километров сетей

В 2017 году по сравнению с прошлым годом объем перекладок сетей теплоснабжающих организаций планируется увеличить вдвое, что составит порядка 16 километров. Кроме того, этим летом предстоит провести ремонт 6,1 километра ветхих сетей водопровода, 2,9 километра ветхих сетей канализации, 25,4 километра воздушных и кабельных линий.

Важно то, что впервые город синхронизировал свои действия с ресурсоснабжающими организациями. Они начали ремонт на своих объектах уже с 10 мая и в ближайшее время их завершат.