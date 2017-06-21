В самарском противотуберкулезном диспансере обнаружили «мертвые души»

В структуре больницы отсутствует отделение по оказанию платных медицинских услуг. Однако приказами главного врача были утверждены штатные расписания на 2015 и 2016 годы по данному отделению, сообщает счетная палата. Должности врачей, среднего, младшего медицинского и прочего персонала, включенные в отделение по оказанию платных медицинских услуг, согласно штатным расписаниям распределены внутри других структурных подразделений учреждения.

Счетная палата также обнаружила дублирование функций, предусмотренных должностными инструкциями: двух штатных единиц по должности «Агент по снабжению» в отделе закупок и двух штатных единиц по должности «Агент по снабжению» в техническом отделе.