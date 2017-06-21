Красноглинское шоссе за миллиард рублей отремонтирует «Самаратрансстрой»

На торги было выставлено два контракта по ремонту Красноглинского шоссе Самары от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Первый этап – от начала шоссе до 5,6 километра автодороги, второй этап – от 5,6 до 9,7 километра. Стоимость первого этапа строительства областные власти оценили в 618 миллионов рублей, второго – в 480 миллионов рублей.

Ремонт Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе предусматривает уширение проезжей части с двух до четырех полос на всем протяжении автодороги, устройство тротуаров, посадочных площадок и пандусов, установку барьерного ограждения, светофоров, освещения.

Работы «Самаратрансстрой» должен будет выполнить до конца сентября 2018 года.