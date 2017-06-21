Памятник штурмовику ИЛ-2 вернут на прежнее место в Самаре к концу года

Они также рассказали, что работы идут по графику. Скоро начнется внутренняя отделка, стены тоннеля покроют специальным, антивандальным покрытием. В тоннеле установят насосы для откачивания воды. С помощью датчиков во время дождей система будет включаться автоматически. Кроме того, здесь установят специальные датчики углекислого газа, которые в случае большой пробки или чрезвычайной ситуации дадут сигнал о необходимости перекрытия движения.