Владельцы рекламных щитов мешают реконструкции фасадов домов в Самаре

По словам Сергея Ульянкина, в Самаре будет проведена реконструкция более 200 домов на туристических маршрутах, по 12 домам работы уже начались, по остальным начали возникать проблемы. Так, владельцы рекламных щитов на домах препятствуют реконструкции фасадов.

- Чтобы найти понимание, понадобилось вмешательство городской администрации, - отметил Сергей Ульянкин.