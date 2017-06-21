Последний проект по подготовке Самары к ЧМ-2018 выставят на торги 30 июня

- Основной материал, который необходим для благоустройства, уже есть в Самарской области. Главный акцент в благоустройстве будет сделан на навигацию. Стеллы гипернавигации с отсчетом от 10 до 1 будут установлены каждые 100 метров по пути следования болельщиков к стадиону. Уже есть договоренность, что это будет сделано в максимально сжатые сроки. По укладке плитки также было найдено решение – она будет укладываться на гранитную крошку, эта технология позволит проводить работы вплоть до декабря, - рассказал Реналь Мязитов.

Стелы гипернавигации представляют собой арт-объекты, которые будут указывать гостям маршрут.

Вдоль основного пешеходного пути будет создана зона размещения временных спортплощадок для посетителей комплекса и жителей города. Особое внимание разработчики уделили велосипедному движению по территории.