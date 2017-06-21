Самаре не вернули право выдавать компаниям разрешения на капитальное строительство
Соответствующие поправки рассмотрели депутаты Самарской губернской думы. И.о. руководителя правового управления департамента градостроительства Самары Ольга Крайнова предлагала перераспределить полномочия между городом и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности.
В настоящее время за выдачу разрешений на возведение и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства отвечает областной минстрой, а не город. Эти полномочия министерству передали в октябре 2016 года. С тех пор, по данным СГД, в губдуму не поступали жалобы от жителей или застройщиков на неэффективную работу минстроя в этом направлении. Поэтому все оставили как есть – министерство и дальше будет отвечать за выдачу разрешений на капстроительство в Самаре.
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