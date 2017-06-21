Самаре не вернули право выдавать компаниям разрешения на капитальное строительство

В настоящее время за выдачу разрешений на возведение и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства отвечает областной минстрой, а не город. Эти полномочия министерству передали в октябре 2016 года. С тех пор, по данным СГД, в губдуму не поступали жалобы от жителей или застройщиков на неэффективную работу минстроя в этом направлении. Поэтому все оставили как есть – министерство и дальше будет отвечать за выдачу разрешений на капстроительство в Самаре.