Советский район Самары выбился в лидеры по социально-экономическому развитию

За первые 4 месяца 2017 года муниципальным образованиям в области было выплачено свыше 1,5 миллиарда рублей стимулирующих субсидий при условном плане в 1,45 миллиарда рублей. Муниципалитеты заработали дополнительно 9,5 миллиона рублей.

Среднее исполнение показателей в городских округах составляет 100,3%. Впервые в данной схеме участвовали внутригородские районы Самары. В передовики выбился Советский внутригородской район (план выполнен на 129%). Самый слабый показатель у Красноглинского внутригородского района, из-за чего район недополучил 27 тысяч рублей.