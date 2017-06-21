В футбольной эстафете приняли участие 2,5 тысячи самарских школьников

В соревнованиях принимали участие не только мальчики, но и девочки. Ребят познакомили с правилами игры в футбол, историей и достижениями самарского футбола. Ученики, разделившись на команды, проходили эстафеты, показывали свои умения владеть мячом, а также отвечали на тематические вопросы о спорте, к примеру, «Как называется стадион к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™ в Самаре?», «Как зовут главного тренера сборной России?», «Сколько лет в этом году исполнилось футбольному клубу "Крылья Советов"? и т.п.





В завершение праздника детей ожидало показательное выступление футбольных фристайлеров. Акция «Ни дня без футбола» прошла на 9 площадках города и охватила более 2500 учащихся из 27 общеобразовательных учреждении.