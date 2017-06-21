Погибшего при падении Ту-95 самарца наградили Орденом Мужества посмертно

- Здесь собрались люди, которые вносят достойный вклад в развитие Самарской области, в развитие нашей страны. Сегодня вы получаете высокие государственные награды Российской Федерации и награды региональные, которые имеют особый статус. Хочу каждому выразить слова благодарности за труд, за работу. Успехов вам, нашему родному краю, успехов нашей родной Отчизне, — обратился Николай Меркушкин к собравшимся.

Орденом Мужества посмертно был награжден и майор дальней авиации, самарец Александр Зайцев. Указ о награждении подписал 9 марта 2017 года президент России. Александра представили к награде за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Орден Мужества Николай Меркушкин передал на вечное хранение вдове летчика Асие Зайцевой и дочери Веронике. Участники церемонии стоя почтили память героя.

Бортинженер Александр Зайцев бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 МС «Медведь» погиб в в июле 2015 года во время боевого патрулирования в Хабаровском крае. У самолета отказали три двигателя. Пятерым находившимся на борту военнослужащим удалось катапультироваться. 32-летний командир Ту-95 МС и 42-летний бортинженер до конца пытались запустить двигатели, но им не хватило высоты. Из резервного фонда губернатора семьям погибших офицеров оказали помощь, также регион по решению Николая Меркушкина поддержал пятерых военнослужащих, которые пострадали при катастрофе.