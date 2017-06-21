За ремонтом объектов культурного наследия в Самаре будут следить видеокамеры

Врио генерального директора НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Михаил Архипов отметил во вторник, 20 июня, что все подрядчики Фонда — это сертифицированные организации, имеющие все необходимые разрешения для проведения ремонта объектов культуры. Вместе с тем, за найм персонала отвечают уже непосредственно сами подрядные организации. Но в Фонде решили учесть все поступающие замечания и усилить контроль за ремонтом культурных памятников. Так, в июле-августе Фонд установит камеры видеонаблюдения, которые будут следить за ремонтом фасадов старинных зданий в историческом части Самары.