Стал известен список из 100 домов, фасады и крыши которых отремонтируют к ЧМ-2018
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» объявило аукцион на предоставление кредита на сумму 1,8 миллиарда рублей. На эти деньги к Чемпионату мира по футболу 2018 года планируют отремонтировать фасады и кровли 238 домов, расположенных на гостевых туристических маршрутах мундиаля.
С получением займа у Фонда могут возникнуть некоторые проблемы. Во вторник, 20 июня, врио генерального директора организации Михаил Архипов признался, что ни один из банков пока не подал заявку на участие в торгах. А ведь 20 июня — это последний день для подачи заявок. Вероятно, Фонду придется объявлять торги повторно. По словам Михаила Архипова, два неназванных им крупных банка якобы заинтересованы в сделке с Фондом, но они готовы заключить ее не раньше июля.
Тем не менее, Фонд капитального ремонта Самарской области предоставил sgpress.ru список первых 100 домов, по которым уже прошли торги и начались работы. Нужный вам дом вы можете найти на сайте, нажав сочетание клавиш Ctrl и F, а затем введя название улицы в появившемся в углу экрана поисковом окне.
г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 2, д. 49
г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 2, д. 50
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 71-69/65, строение 1
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 62
г. Самара, ул. Максима Горького, д. 85
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 57/65
г. Самара, ул. Рабочая, д. 16 А
г. Самара, ул. Самарская, д. 138
г. Самара, ул. Самарская, д. 151-153/ул. Рабочая,
д. 22-24 А
г. Самара, ул. Степана Разина, д. 93/20, строение 1
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 171
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 97-99 литера А1
г. Самара, ул. Венцека, д. 52/
ул. Молодогвардейская, д. 41, литера А
г. Самара, ул. Фрунзе,д. 140
г. Самара, ул. Вилоновская, д. 26/ул. Галактионовская, д. 143, литер А
г. Самара, Рабочая (Шостаковича), д. 5/
ул. Фрунзе,д. 146, литеры А,Б
г. Самара,ул. Куйбышева, д. 101,литеры А,Б
г. Самара,ул. Куйбышева, д. 58 ,литер Б
г. Самара,ул. Куйбышева, д. 71 ,литеры А,Б,В
г. Самара,ул. Куйбышева, д. 73 ,литер А
г. Самара,ул. Куйбышева, д. 79/ул. Венцека,д. 32, литеры А,А1,А7
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 22-24/
ул. Куйбышева,д. 102, литеры Б,Б1
Куйбышева. д. 107
Куйбышева. д. 83
г. Самара, ул. Венцека, д. 27-29 Б
г. Самара, ул. Венцека, д. 7
г. Самара, ул. Венцека, д. 8, строение 1
г. Самара, ул. Венцека, д. 8 а
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 109 А
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 113 А
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 113 Б
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 117 А
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 117 Б
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 123 А
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 227
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 53, строение 1
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 54
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 55, строение 1
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 64
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 84 А
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 94
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 5 А
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 7 А
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 71, строение 1
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 110, строение 1
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 112
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 118, строение 1
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 120, строение 1
г. Самара, ул. Самарская, д. 145/147 Б
г. Самара, ул. Самарская, д. 145/147 В
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 104
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 135, строение 1
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 135, строение 2
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 108, строение 1
г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 13
г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 14
г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 15
г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 8
г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 9
г. Самара, Московское шоссе, д. 103
г. Самара, Московское шоссе, д. 111
г. Самара, Московское шоссе, д. 113
г. Самара, Московское шоссе, д. 115
г. Самара, Московское шоссе, д. 117
г. Самара, Московское шоссе, д. 119
г. Самара, Московское шоссе, д. 124
г. Самара, Московское шоссе, д. 126
г. Самара, Московское шоссе, д. 127
г. Самара, Московское шоссе, д. 128
г. Самара, Московское шоссе, д. 133
г. Самара, Московское шоссе, д. 135
г. Самара, Московское шоссе, д. 137
г. Самара, Московское шоссе, д. 139
г. Самара, Московское шоссе, д. 292
г. Самара, Московское шоссе, д. 296
г. Самара, Московское шоссе, д. 298
г. Самара, Московское шоссе, д. 300
г. Самара, Московское шоссе, д. 306
г. Самара, Московское шоссе, д. 308
г. Самара, Московское шоссе, д. 316
г. Самара, Московское шоссе, д. 322
г. Самара, Московское шоссе, д. 89
г. Самара, Московское шоссе, д. 91
г. Самара, Московское шоссе, д. 93
г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское
шоссе, д. 11
г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское
шоссе, д. 15
г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское
шоссе, д. 19
г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское
шоссе, д. 23
г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское
шоссе, д. 33
г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское
шоссе, д. 35
г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское
шоссе, д. 37
г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское
шоссе, д. 13/14
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 154
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 191
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193 А
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 45
г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 65
г. Самара, ул. Губанова, д. 4
г. Самара, ул. Дальняя, д. 4
г. Самара, ул. Дальняя, д. 8
г. Самара, ул. Демократическая, д. 33
г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 58
г. Самара, ул. Маяковского, д. 17
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 122
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 174
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 204
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 246
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 283
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 317
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 337
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 339
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 341
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 347
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 349
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 359
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 361
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 381
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 383
г. Самара, ул. Самарская, д. 270
г. Самара, ул. Силина, д. 14
г. Самара, ул. Степана Разина, д. 69/20, строение 1
г. Самара, ул. Степана Разина, д. 69/20, строение 2
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 188
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 190
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 204
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 208
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 210
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 218
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 220
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 222
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 230
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 240
г. Самара, ул. Техническая, д. 1 А
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 126 А
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 97-99 литера А
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 98 А
пос. Волжский, ул. Жилгородок, д. 12
пос. Волжский, ул. Жилгородок, д. 13
пос. Волжский, ул. Жилгородок, д. 16
пос. Волжский, ул. Жилгородок, д. 19
пос. Волжский, ул. Жилгородок, д. 23
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