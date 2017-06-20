Участники iВолги попросили Олега Фурсова показать Самару
В Самарской области на Мастрюковских озерах продолжается молодежный форум iВолга-2017. Во вторник, 20 июня, его посетил мэр Самары Олег Фурсов.
Он принял участие в смене «Политика». Глава Самары рассказал участникам форума об истории нашего города и его обновлении в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.
После этого Олег Фурсов ответил на вопросы молодых политиков. Часть из них задали участники из Самары. Они интересовались судьбой культурных объектов города, вопросами развития туризма и подготовкой столицы региона к мундиалю.
Пообщались с Олегом Фурсовым и гости из регионов ПФО. Вопросы ребят коснулись молодежной политики и выборного законодательства. В конце встречи представительница Кировской области попросила мэра посодействовать в организации экскурсии по Самаре. Это предложение вызвало бурный ажиотаж у собравшихся. Олег Фурсов пообещал помочь и дал поручение продумать возможность организации выезда участников смены «Политика» в Самару для проведения либо водной экскурсии либо пешей прогулки по историческому центру города.
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