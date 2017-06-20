Самарский хакер пытался взломать банкомат с помощью дрели и ноутбука

По версии следствия, ночью 12 января 2017 года злоумышленник зашел в круглосуточный зал самообслуживания одного из банков, расположенных в Промышленном районе Самары. По данным ГУ МВД России по Самарской области, он планировал похитить деньги из банкомата, просверлив в аппарате отверстие дрелью и подключив к нему ноутбук. Но операция хакера провалилась, и ему пришлось скрыться с места происшествия.

18 января сотрудник службы безопасности другого банка, просматривающий записи камеры видеонаблюдения, заметил пытавшегося вскрыть банкомат мужчину. Он вызвал сотрудников частной охранной организации. Прибывшие по указанному адресу работники ЧОО и полицейские задержали подозреваемого.

Стражи порядка выяснили, что парень имеет отношение и к инциденту 12 января. Молодой человек официально нигде не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. В содеянном он полностью признался. В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли компьютерную технику, с помощью которой злоумышленник планировал осуществить кражу.