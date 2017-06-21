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Самарцы смогут научиться расписывать ткани своими руками

21 июня в Арт-фойе ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой состоится торжественное открытие персональной выставки Ларисы Чинковой «Я нарисую мир таким, каким люблю!».
 
Организатор выставки: государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий».
 
На выставке будут представлены работы мастера в направлении декоративно-прикладного искусства: батик и художественная роспись по ткани. Лариса Чинкова в своих работах хочет отразить природу и краски нашей волжской земли. У художника свой подход к исполнению сюжетов. Внешний, созерцательный момент при работе над картиной уходит, обнажая внутреннюю сущность автора, который пытается сделать своё творчество зеркалом, отражающим поэзию, красоту, духовность ее внутреннего мира.
 
Открытие состоится 21 июня в 17:00. Гостей также ждет увлекательный мастер- класс. Художница научит желающих работать в технике по батику. Каждый сможет осуществить своими руками роспись цветка. Участие в мастер-классе бесплатное, материалы предоставляются.
 
Открыта предварительная запись по телефону: (846) (846) 303-01-55.
 
Вход на выставку свободный. Выставка продлится до 5 июля 2017 года. (0+).
Дата: 20 июня 2017 , 20:00
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Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Татьяна Гриднева
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