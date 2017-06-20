Глава Самары в прямом эфире ответит на вопросы жителей города

В числе важных вопросов - ремонт улично-дорожной сети, благоустройство общественных зон, разработка нового Генплана Самары, организация досуга молодежи в летний период и многое другое.

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