К ЧМ-2018 в больницу Пирогова поставят оборудование для проверки легких и желудка

Общая стоимость контрактов составляет 35,1 миллиона рублей. На эти деньги победитель торгов поставит медучреждению два аппарата искусственной вентиляции легких, два гастрофиброскопа (устройство для осмотра желудка) и бронхофиброскоп, наркозный аппарат и два монитора анестезиолога-реаниматолога. Поставщика больница планирует найти 10 июля. Деньги будут выделены медучреждению в качестве субсидий за счет средств бюджета Самарской области.

Оборудование должно быть поставлено в больницу в марте 2018 года.