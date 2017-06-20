К ЧМ-2018 в больницу Пирогова поставят оборудование для проверки легких и желудка
Самарская городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова объявила три аукциона на поставку медицинского оборудования в рамках Государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу».
Общая стоимость контрактов составляет 35,1 миллиона рублей. На эти деньги победитель торгов поставит медучреждению два аппарата искусственной вентиляции легких, два гастрофиброскопа (устройство для осмотра желудка) и бронхофиброскоп, наркозный аппарат и два монитора анестезиолога-реаниматолога. Поставщика больница планирует найти 10 июля. Деньги будут выделены медучреждению в качестве субсидий за счет средств бюджета Самарской области.
Оборудование должно быть поставлено в больницу в марте 2018 года.
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