К сентябрю в Самаре установят 88 новых остановочных павильонов

Администрация ищет подрядчика, который за 9,5 миллиона рублей изготовит и смонтирует остановочные павильоны в Куйбышевском и Октябрьском районах Самары.

Все 88 остановок победитель аукциона должен установить до 30 сентября 2017 года. Как будут выглядеть новые остановки высотой 2,5 метра, показано на картинке. Гарантия на объекты составит два года.