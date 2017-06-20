Двоих выпускников самарского центра одаренных детей отправили на учебу по специальности в США

Год назад на базе Самарского областного лицея-интерната был открыт Самарский региональный центр для одаренных детей (ЦОД). Он функционирует по 4 основным направлениям: физико-математическое; химико-биологическое; инженерно-изобретательское; информационно-технологическое. Миссия ЦОД – создание благоприятных условий для всестороннего развития личности.

Партнерами ЦОД являются ведущие вузы Самарского региона. Весной 2017 года стены Центра покинули первые выпускники. Основная масса самарских вундеркиндов выбрала для продолжения обучения местные вузы, 5 ребят поехали учиться в Москву, 2 выпускника выиграли гранты и будут получать специальность в США.