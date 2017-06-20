Двоих выпускников самарского центра одаренных детей отправили на учебу по специальности в США
Комитет по образованию и науке Самарской губернской думы рассмотрел вопрос о системе отбора, подготовки и сопровождения талантливых детей и молодежи в Самарской области. Как подчеркнул председатель профильного комитета Геннадий Котельников, президент России Владимир Путин поставил задачу привлечения в высшие школы как можно больше талантливой молодежи.
Год назад на базе Самарского областного лицея-интерната был открыт Самарский региональный центр для одаренных детей (ЦОД). Он функционирует по 4 основным направлениям: физико-математическое; химико-биологическое; инженерно-изобретательское; информационно-технологическое. Миссия ЦОД – создание благоприятных условий для всестороннего развития личности.
Партнерами ЦОД являются ведущие вузы Самарского региона. Весной 2017 года стены Центра покинули первые выпускники. Основная масса самарских вундеркиндов выбрала для продолжения обучения местные вузы, 5 ребят поехали учиться в Москву, 2 выпускника выиграли гранты и будут получать специальность в США.
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