Четыре врача из Самарской области попали в список лучших медиков России 2017 года

Четыре врача из Самарского региона заняли призовые места:

- в номинации «Лучший терапевт» 1 место отдали Елене Войщевой – врачу-ревматологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»;

- в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» 1 место заняла Татьяна Сивохина – врач по лечебной физкультуре государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной клинический онкологический диспансер»;

- в номинации «Лучший эндокринолог» 2 место заняла Татьяна Марынич – врач-эндокринолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Новокуйбышевская центральная районная больница»;

- в номинации «Лучший онколог» 2 место присудили Марине Кривихиной – врачу-онкологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6».

Как отмечает пресс-служба министерства здравоохранения региона, признание коллег на всероссийском уровне – высокая оценка не только для врачей, одержавших победу, но и всей медицинской отрасли Самарской области.