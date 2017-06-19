Волонтеры «Том Сойер Феста» заключили соглашение с Фондом капремонта

Фонд капремонта привлек к участию в проекте социально ответственный бизнес, который будет помогать волонтерам и материально-технически, и методически. Порядка 8 строительных компаний совершенно бесплатно предоставили на площадки «Том Сойер Феста» леса и биотуалеты, готовы консультировать по сложным вопросам реставрации домов и помогать руками.

В этом году снова обретут цвет четыре дома: на улице Молодогвардейской, 83 и 87, улице Самарской, 179а и улице Чапаевской, 132. Последний дом кроме привлекательного фасада получит еще и надежную крышу. Также в этом доме обновят крыльцо, арку и отливы. На его торцевом фасаде появится арт-объект. Он будет изображать портрет всего квартала, где расположена филармония и много других знаковых объектов, и рассказывать историю каждого из этих зданий.

Попасть в проект дому на Чапаевской помогли активные жители, которые собственными скромными силами периодически чинили и красили его. Одна из них, Тамара Маронова, обратилась к организаторам «Том Сойер Феста» с просьбой помочь вернуть ее дому свежий вид – и ей пошли навстречу.

Партнерские отношения между Фондом капремонта и организаторами «Том Сойер Феста» подкрепили символическим подписанием соглашения о сотрудничестве. Врио генерального директора фонда Михаил Архипов пообещал, что не только подрядчики будут помогать волонтерам, но и сотрудники фонда внесут свою лепту в общее дело восстановления домов старой Самары.