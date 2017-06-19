В самарском «магазине для гурманов» обнаружили санкционный сыр
Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области совместно с сотрудниками Самарской таможни проверили магазин «Гастроном №1», расположенный на улице Агибалова в Самаре. Там они обнаружили продукты, попадающие в список товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
В торговом зале на прилавках лежал сыр европейского происхождения:
Camambert в жестяных банках, 28 коробок по 125 граммов (производитель Kaserei Campignon Kemptener StraЯe 17-24 87493 Lauben/Allgau Germany);
Cremdor в полиэтиленовой упаковке, 3 штуки по 125 граммов (производитель Kaserei Campignon Kemptener StraЯe 17-24 87493 Lauben/Allgau Germany);
сыр твердый El Grand Cardenal Curado в полиэтиленовой упаковке, 6 штук по 250 гаммов (производитель 47400 Medina del Campo (Valladolid), Испания);
сыр твердый El Grand Cardenal Semicurado в полиэтиленовой упаковке, 4 штуки по 250 граммов (производитель 47400 Medina del Campo (Valladolid), Испания.
Вышеуказанную продукцию общей массой 6,375 килограмма изъяли из оборота и уничтожили механическим путем на месте.
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