В самарском «магазине для гурманов» обнаружили санкционный сыр

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области совместно с сотрудниками Самарской таможни проверили магазин «Гастроном №1», расположенный на улице Агибалова в Самаре. Там они обнаружили продукты, попадающие в список товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В торговом зале на прилавках лежал сыр европейского происхождения:

Camambert в жестяных банках, 28 коробок по 125 граммов (производитель Kaserei Campignon Kemptener StraЯe 17-24 87493 Lauben/Allgau Germany);

Cremdor в полиэтиленовой упаковке, 3 штуки по 125 граммов (производитель Kaserei Campignon Kemptener StraЯe 17-24 87493 Lauben/Allgau Germany);

сыр твердый El Grand Cardenal Curado в полиэтиленовой упаковке, 6 штук по 250 гаммов (производитель 47400 Medina del Campo (Valladolid), Испания);

сыр твердый El Grand Cardenal Semicurado в полиэтиленовой упаковке, 4 штуки по 250 граммов (производитель 47400 Medina del Campo (Valladolid), Испания.

Вышеуказанную продукцию общей массой 6,375 килограмма изъяли из оборота и уничтожили механическим путем на месте.