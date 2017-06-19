Приставы будут присылать самарцам смс-сообщения с информацией о долгах

Данный проект является пилотным. Он коснется вновь возбужденных исполнительных производств и тех, в рамках которых не производилась оплата. Смс-уведомления получат те должники, производства в отношении которых находятся на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Самаре.

Сообщения будут приходить от абонента "FSSP ROSSII" и содержать следующий текст: "V otnoshenii Vas vozbujdeno proizvodstvo #****/**/**/**.Informaciya po tel.: 8(846)******* libo na saite http://www.r63.fssprus.ru".