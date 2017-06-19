Самарец продавал запрещенные препараты для похудения по всей стране
Сотрудники Самарского регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 23-летнего жителя Самары. По данным оперативников, молодой человек осуществлял нелегальный сбыт препаратов для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество «сибутрамин», ограниченное к обороту на территории Российской Федерации. Информация о препаратах распространялась с использованием сети Интернет.
Подозреваемый через почтовые отделения отправил пять посылок с данными препаратами в различные регионы страны, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. Общий вес вещества составил более 41 граммов. География сбыта достаточно обширна – Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край, Астрахань, Челябинск.
В ходе проведенного обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли различные препараты, содержащие запрещенные сильнодействующие вещества, квитанции об оплате почтовых услуг, а также документы, подтверждающие пересылку еще нескольких почтовых отправлений в другие регионы России - Астрахань, Владивосток, Тюмень, Калиниград и т.д. В свою очередь, злоумышленник получал препараты, содержащие в своем составе «сибутрамин», с территории одной из соседних республик.
В настоящее время следственным отделом ОП №9 УМВД России по Самаре возбуждено пять уголовных дел по факту незаконного оборота сильнодействующих веществ или ядовитых веществ в целях сбыта. Установлено, что подозреваемый прибыл в Самару чуть больше года назад и проживает без регистрации. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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