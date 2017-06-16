Комиссиям по делам несовершеннолетних в Самарской области предлагают открыть доступ к врачебной тайне

Одним из важных направлений деятельности комиссий является профилактическая работа, направленная на мотивацию несовершеннолетних на отказ от употребления наркотиков и ведение здорового образа жизни, получение образования. При этом их работу затрудняет тот факт, что в настоящее время федеральным законом не предусмотрена возможность получения сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя.

На практике бывают случаи, когда раскрытие этих сведений необходимы для решения дальнейшей судьбы ребенка, в том числе, когда в судебном порядке решается вопрос о лишении родительских прав.