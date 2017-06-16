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Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)

После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо, потому что появилось время обратить внимание на проекты, которые обошли стороной большие экраны. Фильм Kill Switch («Рубильник» или «Выключатель») заинтересовал меня по нескольким причинам.
 
Во-первых, главную роль в картине исполнил Дэн Стивенс. Этот молодой британский актер сегодня весьма востребован режиссерами. Вы могли видеть его в роли принца в недавней киноэкранизации диснеевской «Красавицы и Чудовища», супермутанта Легиона в одноименном сериале от студии «Марвел», сэра Ланселота в «Ночи в музее-3». Мне же Стивенс запомнился яркой игрой в экшен-триллере «Гость» 2013 года, где он блистал харизмой в роли хладнокровного убийцы – рекомендую этот фильм всем поклонникам жанра. Саундтрек «Гостя» заслуживает отдельной похвалы.

Во-вторых, мне показалась любопытной идея снять фантастический боевик от первого лица. Прием, в принципе, не новый. Еще в первом «Терминаторе» 1984 года Арнольд Шварценеггер расстреливал полицейских в участке от первого лица. То есть мы наблюдали за происходящим из глаз киборга и видели лишь его руки с оружием – как в видеоиграх. В 2000 году режиссер Андрей Балабанов также использовал этот прием в «Брате-2», где Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова-Младшего расправлялся с негодяями в клубе «Метро». Еще можно вспомнить экранизацию видеоигры Doom 2005 года, где в какой-то момент главный герой устраивал геноцид зомби с видом из глаз. Есть и другие примеры. Но то были лишь небольшие эпизоды. А вот весь фильм в подобной перспективе впервые снял опять же российский режиссер Илья Найшуллер, используя популярные сегодня мини-камеры gopro.



























В 2016 году в широкий прокат вышел фантастический экшен Найшуллера «Хардкор», в котором главный герой-киборг носился по Москве и убивал орды противников, спасая любимую женщину. Фильм зрители в целом приняли неплохо. Боевые сцены действительно смотрелись свежо и динамично, но, на мой взгляд, в отдельных моментах камеру трясло слишком сильно, а полная перспектива от первого лица с молчаливым героем сводила на нет всю драматургию – ведь эмоций молчаливого протагониста мы не видели. Да и в целом сюжет «Хардкора» получился безумным и хаотичным, поэтому картина воспринимается мной как аттракцион или затянутый клип, но не как полноценное кино. А вот режиссер «Рубильника» Тим Смит решил снять свой фильм от первого лица лишь наполовину, оставив для Дэна Стивенса место в кадре.

 



















По сюжету, некая энергетическая компания «Альтерплекс» придумала, как получить доступ к неограниченной энергии. Для этих целей ученые мужи корпорации построили устройство под названием Башня, которое должно было получать энергию в чистом виде из параллельной вселенной – копии Земли – через порталы. После запуска устройства представители «Альтерплекса» нанимают физика Уилла Портера для выполнения опасного задания – в параллельной вселенной что-то пошло не так. Уилла отправляют туда с черной коробочкой, которую он должен доставить в Башню, чтобы исправить неполадки с порталами. Ну, а в другом мире его ожидают повстанцы, борющиеся с деспотичным правительством, разрушающийся мир, битвы с летающими роботами-дронами и другие приключения. Поклонники видеоигр, знакомые с шутером (стрелялкой) Half-Life 2, сейчас воскликнут: «Да это же копия игры!» И будут совершенно правы. Ведь по сюжету игры главный герой физик Гордон Фримен также участвовал в неудачном эксперименте, его путь также лежал в некую Цитадель, чтобы отключить портал. Были в Half-Life и дроны, и повстанцы, и деспотичное правительство. Параллели на этом не заканчиваются. Что Уилл Портер, что компьютерный персонаж Гордон Фримен – оба носили специальные костюмы с видеоинтерфейсом, отображающим состояние здоровья и другие показатели. В какой-то момент фильма Уилл и вовсе находит фомку (оружие Фримена в игре) и вертит ее перед глазами, а авторы фильма будто говорят: «Ну, вы поняли, ребята?» Есть и другие отсылки к популярной серии игр.

 












Проблема фильма в том, что экшен в нем получился довольно посредственным. В том же «Хардкоре» именно постановка боев притягивала внимание к экрану. Правда, в «Хардкоре» протагонист был боевым киборгом, а в «Рубильнике» мир спасает физик-астронавт. Но тогда вопрос: зачем героя нужно было делать простым парнем, если вы снимаете фантастический боевик? Как я сказал выше, половину экранного времени актер Дэн Стивенс проводит в кадре. В этой части нам показывают семейную драму про взаимоотношения Уилла со своей семьей и его отправку на задание. Вторая половина – приключения протагониста в параллельной Вселенной, где авторы уделили простой беготне героя уж слишком много внимания, а вот экшена недостаточно. Зато декорации радуют глаз. Падающие из порталов в небе поезда и катера, гравитационные взрывы, разрушающийся мир – посмотреть есть на что. Пусть в «Рубильнике» спецэффекты не уровня Марвеловских блокбастеров, но выглядят все же весьма впечатляюще.

 
























При всех достоинствах фильма и милых фанатам отсылок к видеоиграм «Рубильник» вышел достаточно средненьким фантастическим би-муви. Посмотреть его вполне можно дома, если у вас достаточно свободного времени и вы не особо требовательный зритель, тем более что в визуальном плане, повторюсь, в фильме есть удачные находки. А если вы поклонник видеоигр, то «Рубильник» и вовсе не раз вызовет у вас ностальгическую улыбку.
 
Приятного просмотра!
Дата: 16 июня 2017 , 13:58
156
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: kinopoisk.ru
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