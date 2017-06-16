Сборы взносов за капремонт в Самарской области в этом году составляют 100,9%

Если в 2014 году сбор составил 47,5%, то за истекший период 2017 года – 100,9% с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды. Всего с начала реализации программы, по состоянию на 1 июня текущего года, на капитальный ремонт общего имущества начислено более 9 миллиардов рублей. При этом задолженность по частной собственности составляет 2,5 миллиарда рублей, тогда как долги за муниципальное жилье муниципалитеты покрыли полностью.

Планируемый объем поступления взносов на капитальный ремонт в 2017 году составит около 3,5 миллиарда рублей.