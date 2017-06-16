В Самарской области предложили разрешить проведение пикетов без уведомления властей

ФЗ и, соответственно. представленным законопроектом устанавливается, что уведомление о проведении одиночного пикета требуется лишь в случае, если планируется использование быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств.