Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По традиции в конце Владимир Путин ответил на наиболее заинтересовавшие его вопросы, которые он сам выбрал из списка поступивших в эфир обращений. Один из таких вопросов касался отмены единовременных денежных выплат работающим пенсионерам в Самарской области, чей доход превышает 19500 рублей в месяц.
- Вы знаете, странный вопрос: «Губернатор Меркушкин лишает федеральных ветеранов каких-то пособий». Я даже не понимаю, о чем речь идет, как это губернатор любой, не только Николай Иванович Меркушкин, но и другие могут прекратить выплаты федеральным льготникам. Вот это мне непонятно. Я обязательно проверю. Просто хочу, чтобы знали, что я обратил внимание на этот вопрос, — сказал президент.
Ситуацию с льготниками прокомментировал руководитель департамента информационной политики правительства Самарской области Илья Чернышев.
- Статус ветерана труда РФ устанавливается федеральным законодательством, при этом финансовое обеспечение мер социальной поддержки этой категории лежит на регионе и регулируется законами и нормативными правовыми актами субъекта. В 2017 году с учетом возможностей бюджета Самарской области принято решение о введении критериев нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки для отдельных категорий, в том числе для ветеранов труда. Хочу подчеркнуть, что выплаты сохранились для тех ветеранов труда, чья пенсия не превышает 19,5 тысячи рублей. Это 2,5 величины прожиточного минимума пенсионера. Принятый у нас уровень — один из самых высоких в стране. В некоторых регионах эта планка находится на уровне единицы. В этом как раз и заключается принцип адресности: помогать тем, кто в этом нуждается острее всего, - пояснил Илья Чернышев.
Он также отметил, что это решение позволило перераспределить средства на усиление поддержки остро нуждающимся — людям, оказавшимся за чертой бедности или в трудной жизненной ситуации.
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16 июня 2017 , 11:44
татьяна
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