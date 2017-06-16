Предприимчивые самарцы воровали дорогой алкоголь в магазине и продавали его прохожим

По версии следствия, утром 7 марта двое безработных жителей Самары находились в магазине на улице Галактионовской. У них не хватало денег на дорогое спиртное, и они решили его просто украсть. Обговорив роль каждого, мужчины зашли в торговый зал. После непродолжительного осмотра выбор пал на две бутылки алкоголя стоимостью более 700 рублей каждая. Спрятав добычу в одежде, мужчины вышли из магазина и тут же продали алкоголь незнакомцу на улице. Примерно через 10 минут приятели решили снова посетить торговую точку. Удостоверившись, что и в этот раз за ними не наблюдают, они взяли с прилавка две бутылки уже знакомой марки крепкого алкоголя и вновь продали его незнакомому гражданину.

О пропаже товара в полицию сообщили представители магазина. Они рассказали, что в ходе инвентаризации обнаружили недостачу. Сотрудники полиции изучили видеозапись с камеры наблюдения, на которой была видна «операция» предприимчивых мужчин. Личности предполагаемых злоумышленников установили быстро, и их задержали. 48-летний мужчина и его 30-летний приятель не стали отрицать своей вины. По данным полиции, старший из подозреваемых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, младший – не судим.