В Самаре планируют отремонтировать дворы и фасады домов на улице Победы от проспекта Кирова до Елизарова

Есть три варианта финансирования работ. Скверы и дворы будут приведены в порядок по программе «Комфортная городская среда», дороги, тротуары и газоны — по программе развития дорожно-уличной сети, а фасады — за счет средств фонда капремонта. Здесь же установят одну из 10 спортивных площадок, которые должны появиться в Кировском районе Самары в честь его 70-летия.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поручил подготовить соответствующие документы для участия проекта в программах. Он не исключил, что после первого участка поэтапно обновят всю улицу Победы.