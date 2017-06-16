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«ГАЗель» врезалась в фуру на трассе в Самарской области

ДТП произошло во второй половине дня четверга, 15 июня, на 32 километре автодороги «Самара - Бугуруслан», сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 28-летний водитель «ГАЗели», не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик Iveco, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил травмы различной степени тяжести, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу. Водитель большегруза не пострадал.
 
По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Дата: 16 июня 2017 , 10:00
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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