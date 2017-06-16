«ГАЗель» врезалась в фуру на трассе в Самарской области
ДТП произошло во второй половине дня четверга, 15 июня, на 32 километре автодороги «Самара - Бугуруслан», сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 28-летний водитель «ГАЗели», не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик Iveco, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил травмы различной степени тяжести, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу. Водитель большегруза не пострадал.
По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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