«ГАЗель» врезалась в фуру на трассе в Самарской области

ДТП произошло во второй половине дня четверга, 15 июня, на 32 километре автодороги «Самара - Бугуруслан», сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 28-летний водитель «ГАЗели», не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик Iveco, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил травмы различной степени тяжести, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу. Водитель большегруза не пострадал.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.