Социально-педагогический университет едва не уничтожил редких тритонов в пруду Сухой
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» природоохранного законодательства.
Установлено, что образовательным учреждением весной 2017 года проводились работы по засыпке пруда «Сухой» строительными отходами. При этом, согласно информации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, в пруду ранее были обнаружены живые особи «тритона обыкновенного». Это редкие животные, занесенные в Красную книгу региона.
Прокуратура установила, что в результате засыпки университетом пруда Сухой нарушается среда обитания указанных животных, что может привести к гибели и сокращению их популяции. В адрес университета внесено представление. Акт прокурорского реагирования в настоящий момент находится на рассмотрении.
Напомним, что еще в начале мая по поручению главы Самары Олега Фурсова департамент городского хозяйства и экологии взял под контроль ситуацию вокруг засыпки пруда Сухой.
Напомним, что еще в начале мая по поручению главы Самары Олега Фурсова департамент городского хозяйства и экологии взял под контроль ситуацию вокруг засыпки пруда Сухой.
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