Социально-педагогический университет едва не уничтожил редких тритонов в пруду Сухой

Установлено, что образовательным учреждением весной 2017 года проводились работы по засыпке пруда «Сухой» строительными отходами. При этом, согласно информации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, в пруду ранее были обнаружены живые особи «тритона обыкновенного». Это редкие животные, занесенные в Красную книгу региона.





Прокуратура установила, что в результате засыпки университетом пруда Сухой нарушается среда обитания указанных животных, что может привести к гибели и сокращению их популяции. В адрес университета внесено представление. Акт прокурорского реагирования в настоящий момент находится на рассмотрении. Напомним , что еще в начале мая по поручению главы Самары Олега Фурсова департамент городского хозяйства и экологии взял под контроль ситуацию вокруг засыпки пруда Сухой.