Самарский завод «Салют» сбрасывал неочищенные стоки в реку Падовку

Сотрудники надзорного ведомства установили, что ответственность за это нарушение лежит на ПАО «Салют». Именно это предприятие сбрасывало стоки в реку в районе поселка Мехзавод, не имея на это разрешения.

По данному факту прокуратура в мае 2017 года обратилась в суд с требованием обязать предприятие прекратить загрязнять реку. Суд удовлетворил исковое заявление. У «Салюта» есть год на то, чтобы устранить выявленные прокуратурой нарушение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.