Самарские волонтеры раздали 25 тысяч лент с триколором

С 16 до 19 часов два десятка ребят-добровольцев на улицах города раздавали всем желающим ленточки цветов государственного флага. Акция стартовала у памятника князю Григорию Засекину и прошла по знаковым местам Самары. Волонтеров можно было встретить на Красноармейском спуске, у Дворца спорта, на улице Ленинградской, у станций метро. Всего точек было десять. При этом волонтеры не просто вручали ленточки, но и рассказывали жителям Самары о традиции празднования Дня России, о том, что «красная дата» 12 июня появилась не случайно - в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете. Ребята напоминали горожанам и историю государственных символов нашей страны.

- День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации - важнейший государственный праздник нашей страны. Именно поэтому мы ежегодно устраиваем акцию с раздачей ленточек, чтобы еще раз напомнить об этом знаменательном дне, - пояснила начальник отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерского движения СДМ Мария Ильминская.

Волонтеры Самарского дома молодежи участвуют во многих мероприятиях патриотической направленности. Многие, чтобы быть полностью подготовленными, прослушали курс лекций по отечественной истории.