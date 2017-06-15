Самарские волонтеры раздали 25 тысяч лент с триколором
12 июня Самара присоединилась к всероссийской акции «Мы - граждане России». Ее организатором выступил Самарский дом молодежи при поддержке городского департамента культуры и молодежной политики.
С 16 до 19 часов два десятка ребят-добровольцев на улицах города раздавали всем желающим ленточки цветов государственного флага. Акция стартовала у памятника князю Григорию Засекину и прошла по знаковым местам Самары. Волонтеров можно было встретить на Красноармейском спуске, у Дворца спорта, на улице Ленинградской, у станций метро. Всего точек было десять. При этом волонтеры не просто вручали ленточки, но и рассказывали жителям Самары о традиции празднования Дня России, о том, что «красная дата» 12 июня появилась не случайно - в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете. Ребята напоминали горожанам и историю государственных символов нашей страны.
- День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации - важнейший государственный праздник нашей страны. Именно поэтому мы ежегодно устраиваем акцию с раздачей ленточек, чтобы еще раз напомнить об этом знаменательном дне, - пояснила начальник отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерского движения СДМ Мария Ильминская.
Волонтеры Самарского дома молодежи участвуют во многих мероприятиях патриотической направленности. Многие, чтобы быть полностью подготовленными, прослушали курс лекций по отечественной истории.
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