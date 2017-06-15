В историческом центре Самары завершили перекладку теплосетей

Кампания официально стартовала в середине мая. Ресурсным организациям была поставлена задача – бросить все силы на объекты, расположенные в центре города, и завершить перекладку сетей до конца первой декады июня, чтобы дать возможность дорожным службам приступить к масштабному ремонту дорог исторического центра. Работы завершены на всех 10 объектах теплосетей. Ресурсники начали перераспределять ремонтные бригады в другие районы города.

В 2017 году по сравнению с прошлым годом объем перекладок сетей теплоснабжающих организаций планируется увеличить вдвое, что составит порядка 16 километров. Кроме того, этим летом предстоит провести ремонт на 6,1 километра ветхих сетей водопровода, 2,9 километра ветхих сетей канализации, 25,4 километра воздушных и кабельных линий. Всего запланировано подготовить к зиме 10212 жилых домов, 668 объектов социальной сферы (образование, культура и спорт).

В настоящее время ведутся работы и по техническому перевооружению тепловых сетей, и по устранению повреждений после гидравлических испытаний.