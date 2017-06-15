Самарские пляжи обустроят после снижения уровня воды в Волге
В настоящее время уровень воды в реке Волге находится на отметке в 29,90 метра, что выше нормы на метр.
До повторного паводка власти Самары успели провести большую часть работ по подготовке городских пляжей: сбор и вывоз мусора со всей площади пляжей, завоз свежего песка, его планировка. На несколько пляжей (в районе 1 очереди набережной, Загородного парка, под спуском улицы Советской Армии и в районе Фестивальной поляны) было доставлено специальное оборудование. Его установка продолжится на всех пляжных зонах сразу после того, как сойдет вода.
После этого будет проведено водолазное обследование акватории пляжей с проведением промера глубин и очистки дна от посторонних предметов (бутылок, банок, крупных камней, мусора и т. п.). Затем выставят буйки и все спасательные посты. Безопасности уделяется особое внимание. Кроме 9 стационарных постов запланированы и 3 мобильных – для мест с наибольшим количеством отдыхающих.
В настоящее время уже установлено 6 модулей спасательных постов. Также на городских пляжах начали работать спасатели.
Напомним, что в 2017 году обустраивают 7 городских пляжей: на 1 и 2 очередях набережной, на спуске по улице Советской Армии, в районе Барбошиной поляны, Загородного парка, СФГУП «Санаторий Можайский», пляж Красноглинского района. Уже традиционно дополнительно запланировано функционирование пляжа в районе Фестивальной поляны. На пляж в районе 4 очереди набережной в связи с ее реконструкцией доступ будет ограничен.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
15 июня 2017 , 16:58
Илья
Последнее из раздела Лента новостей
15 июня 2017
130
15 июня 2017
92
15 июня 2017
170
15 июня 2017
137
15 июня 2017 , 19:03
26
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура в апреле-мае 2017 года провела проверку по...
15 июня 2017 , 16:44
110
В рейтинге делового гостеприимства наш регион получил 81,7 балла из 100 возможных. ...
15 июня 2017 , 16:34
130
Самый яркий праздник этого лета состоится в ближайшую субботу, 17 июня, с 10.00 до 16.00....
15 июня 2017 , 16:19
113
На остановках общественного транспорта, оживленных перекрестках и бульварах нередко...
15 июня 2017 , 16:11
92
12 июня Самара присоединилась к всероссийской акции «Мы - граждане России». Ее...
15 июня 2017 , 16:11
92
В Самарском районе много домов разной этажности, построенных вплотную друг к другу. Открытые...
15 июня 2017 , 16:02
125
Напомним, самарские футболисты отправились готовиться к новому сезону ФНЛ в Сербию. Первая...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
8081
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
25 мая 2017
7686
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5857
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
2 июня 2017
3442
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
19 мая 2017
1080
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
934
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
1080
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
1033
2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...