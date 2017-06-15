Самарские пляжи обустроят после снижения уровня воды в Волге

До повторного паводка власти Самары успели провести большую часть работ по подготовке городских пляжей: сбор и вывоз мусора со всей площади пляжей, завоз свежего песка, его планировка. На несколько пляжей (в районе 1 очереди набережной, Загородного парка, под спуском улицы Советской Армии и в районе Фестивальной поляны) было доставлено специальное оборудование. Его установка продолжится на всех пляжных зонах сразу после того, как сойдет вода.

После этого будет проведено водолазное обследование акватории пляжей с проведением промера глубин и очистки дна от посторонних предметов (бутылок, банок, крупных камней, мусора и т. п.). Затем выставят буйки и все спасательные посты. Безопасности уделяется особое внимание. Кроме 9 стационарных постов запланированы и 3 мобильных – для мест с наибольшим количеством отдыхающих.

В настоящее время уже установлено 6 модулей спасательных постов. Также на городских пляжах начали работать спасатели.

Напомним, что в 2017 году обустраивают 7 городских пляжей: на 1 и 2 очередях набережной, на спуске по улице Советской Армии, в районе Барбошиной поляны, Загородного парка, СФГУП «Санаторий Можайский», пляж Красноглинского района. Уже традиционно дополнительно запланировано функционирование пляжа в районе Фестивальной поляны. На пляж в районе 4 очереди набережной в связи с ее реконструкцией доступ будет ограничен.