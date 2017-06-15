Конфликт водителя и пешеходов на улице Куйбышева в Самаре. Версия обвиняемого

Напомним, что на днях следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Самары. Молодой человек обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным регионального ГУ МВД, 21 апреля 2017 года 26-летний житель Самары Антон Феллер на своей иномарке Шевроле Круз подъехал к магазину на улице Куйбышева, 57 и припарковался на тротуаре у входа в торговую точку. После того, как он совершил покупки, у машины его встретил мужчина, который попросил водителя убрать автомобиль с тротуара. Тот, в свою очередь, толкнул незнакомца в грудь, отчего мужчина упал на асфальт и ударился головой. После водитель ударил по лицу второго прохожего, сел в автомобиль и уехал. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они вызвали для пострадавшего «скорую помощь» и выяснили марку и госномер автомобиля. Полицейские связались с владельцем иномарки по телефону и попросили вернуться к месту, где произошел конфликт. Спустя некоторое время водитель приехал.

Согласно заключению эксперта, 26-летнему потерпевшему Егору Чайко были причинены серьезные травмы – у него зафиксировали перелом костей лица и ушиб головного мозга. Из-за травм он оказался временно нетрудоспособным – вплоть до сегодняшнего дня. По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Также весь конфликт зафиксировала камера наблюдения, расположенная на одном из домов.

В четверг, 15 июня, в Самарском районном суде прошло заседание по данному делу. Из-за того, что подсудимый признал свою вину, дело собирались рассмотреть в особом порядке, то есть без исследования доказательств и опроса свидетелей. Егор Чайко с этим не согласился и заявил ходатайство о проведении дополнительной судебной экспертизы по данному делу, а также настоял на дальнейшем рассмотрении дела в общем порядке. Следующее заседание состоится в конце июня. На него будут вызваны свидетели происшедшего.



После заседания обвиняемый озвучил свою версию событий.

По словам Антона Феллера, в тот день в 13.13 он припарковал машину на тротуаре напротив алкогольного магазина. Таким образом, он освободил место для грузового автомобиля, который приехал туда же. Да и сам обвиняемый прибыл в магазин для разгрузки – товарных стоек. Пока он был внутри, в машине оставалась сидеть его напарница. В это время к автомобилю якобы подошли двое мужчин – Егор Чайко и его родственник. По словам подсудимого, они начали бить иномарку по боковым стеклам и ругаться. Когда через некоторое время Антон вышел из магазина, они начали оскорблять его и провоцировать на конфликт. В какой-то момент родственник Егора Чайко упомянул в ругательстве мать Антона, и тогда молодой человек решил подойти вплотную к обидчику. Антону показалось, что мужчина хочет его ударить, и он в целях самообороны толкнул его. После этого обвиняемый решил, что второй пешеход собирается вступиться за упавшего на асфальт мужчину. Поэтому Антон Феллер нанес Егору Чайко удар в лицо головой. Затем подсудимый сел в машину и уехал в сторону железнодорожного вокзала. Через некоторое время ему позвонили сотрудники полиции, и он вернулся к месту конфликта. Добавим, что сотрудники ГИБДД не выписывали штраф за стоянку в неположенном месте.