Водитель «Газпром трансгаз Самара» прикинулся селянином ради социальной выплаты

Оперативники ФСБ выяснили, что в июне 2014 года Сергей Ковалик предоставил в администрацию Красноармейского района Самарской области пакет документов, по которым он якобы работает в крестьянско-фермерском хозяйстве «Новиков А.А.», расположенном в селе Красноармейское. При этом на самом деле он с июня 2012 года работал водителем в ООО «Газпром трансгаз Самара». На основании предоставленных недостоверных сведений Ковалик неправомерно получил социальную выплату в размере 1,3 миллиона рублей. Право на получение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья имеют только те граждане, которые проживают и работают в сельской местности.

Красноармейский районный суд признан Сергея Ковалика виновным в мошенничестве. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.