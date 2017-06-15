В самарском сквере Мичурина «выросло» «пустышковое дерево»

- Администрация Ленинского района предложила нам реализовать этот проект ко Дню защиты детей, - рассказала представитель компании. - Надеемся, наш подарок создаст горожанам - как взрослым, так и детям - позитивное настроение.

На дереве авторы написали: «Если ты уже подрос, значит, ты уже готов подарить свою пустышку маленьким лесным жителям. Опусти ее в дупло. Лесные жители скажут тебе спасибо!» А еще здесь нарисована линейка с отметками роста, чтобы мама могла сказать капризничающему малышу: «Вон ты как подрос, а все соску сосешь!» Подобное игровое оборудование установлено во многих европейских странах - в частности, Дании и Швеции. Теперь оно есть и в Самаре.

- Замечательно, что у нас появилось такое «пустышковое дерево», куда предлагается определить отжившую свой срок соску, - высказалась мама Гузель Гурченко. - Теперь можно мотивировать детей, сделать процесс отказа для них интересным. Родители должны знать, что в городе есть место, где можно провести такую церемонию.

В честь открытия нового арт-объекта районные власти организовали в сквере Мичурина детский праздник. Игровую программу провели артисты в костюмах трансформеров и клоунов.

- К подрастающему поколению в Самаре повышенное внимание, - рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Завада. - Существует городская программа, в соответствии с которой в прошлом году в районах были установлены новые детские комплексы, различные малые развлекательные архитектурные формы, такие как качели, горки. И в нынешнем году работа в этом направлении продолжается.

Новый арт-объект - «пустышковое дерево» - установлен рядом с детской площадкой, чтобы малыши после расставания с любимой игрушкой сразу переключились на новые занятия.