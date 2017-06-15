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В самарском сквере Мичурина «выросло» «пустышковое дерево»

Родители, гуляющие с детьми в сквере Мичурина, на днях с удивлением обнаружили, что там появился необычный арт-орбъект, внешне похожий на раскидистый дуб с дуплом в центре ствола. Как оказалось, это подарок администрации Ленинского района и специализирующейся на изготовлении игрового и спортивного оборудования частной компании самым юным самарцам, которым пришла пора отказаться от соски-пустышки. Не секрет, часто даже трехлетние крохи не хотят этого делать, закатывая родителям скандалы. Чтобы помочь мамам отучить чадо от привычки, инициаторы проекта придумали это делать в форме занимательной игры - опускать пустышку в дупло, как бы в подарок белке или сове. 
 
- Администрация Ленинского района предложила нам реализовать этот проект ко Дню защиты детей, - рассказала представитель компании. - Надеемся, наш подарок создаст горожанам - как взрослым, так и детям - позитивное настроение. 
 
На дереве авторы написали: «Если ты уже подрос, значит, ты уже готов подарить свою пустышку маленьким лесным жителям. Опусти ее в дупло. Лесные жители скажут тебе спасибо!» А еще здесь нарисована линейка с отметками роста, чтобы мама могла сказать капризничающему малышу: «Вон ты как подрос, а все соску сосешь!» Подобное игровое оборудование установлено во многих европейских странах - в частности, Дании и Швеции. Теперь оно есть и в Самаре. 
 
- Замечательно, что у нас появилось такое «пустышковое дерево», куда предлагается определить отжившую свой срок соску, - высказалась мама Гузель Гурченко. - Теперь можно мотивировать детей, сделать процесс отказа для них интересным. Родители должны знать, что в городе есть место, где можно провести такую церемонию. 
 
В честь открытия нового арт-объекта районные власти организовали в сквере Мичурина детский праздник. Игровую программу провели артисты в костюмах трансформеров и клоунов. 
 
- К подрастающему поколению в Самаре повышенное внимание, - рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Завада. - Существует городская программа, в соответствии с которой в прошлом году в районах были установлены новые детские комплексы, различные малые развлекательные архитектурные формы, такие как качели, горки. И в нынешнем году работа в этом направлении продолжается. 
 
Новый арт-объект - «пустышковое дерево» - установлен рядом с детской площадкой, чтобы малыши после расставания с любимой игрушкой сразу переключились на новые занятия.
 
Дата: 15 июня 2017 , 10:03
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Автор текста: Ева Скатина
Автор фото: Владимир Пермяков
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