На Самарском фестивале цветов можно будет узнать свой ВИЧ-статус

Гости фестиваля смогут увидеть живописные ландшафтные и флористические композиции на тему «Городские цветы», участвующие в открытом конкурсе ландшафтных дизайнеров. Также на центральной площади парка пройдет концерт с участием музыкальных и хореографических коллективов города, артистов оригинального жанра, шоу-балета, а также танцевальный флешмоб и яркое костюмированное шествие. Кроме того, будут работать детская сцена, выставка-продажа цветов, комнатных растений и товаров для садоводства. Пройдут мастер-классы по живописи и плетению из лозы.

С 10 до 12 часов любой желающий сможет пройти там экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Медицинский шатер СПИД-центра легко найти, он будет располагаться на аллее, которая проходит вдоль улицы Запорожской, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области. Исследование на ВИЧ по капиллярной крови выполняется за одну минуту, результат известен уже через 20 минут.