Самарцам представили 3D модель «Самара-Арены»

В открытии выставки приняли участие посол Чемпионата мира от нашего города музыкант Сергей Войтенко, ветеран клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов, начинающие футболисты, представители мэрии, депутатского корпуса.

Сергей Войтенко отметил, что подготовка к футбольному турниру сплачивает молодежь, вовлекает ее в широкомасштабное волонтерское движение и открывает дорогу в спортивные залы.

Экспозиция получилась очень насыщенной, в том числе интерактивными новинками. На одних стендах рассказывается история Чемпионата мира. На карте указаны все страны и города, в которых проводились игры. Другие стенды отражают историю самой организации FIFA, прослеживают зарождение и развитие древней игры в мяч.

Первыми из юных экскурсантов, посетивших выставку, стали игроки команды «Локомотив» детско-юношеской спортивной школы №9. Один из них, Даниил Малков, рассказал, что его внимание привлекло изображение футбольных мячей, использовавшихся на мундиале разных лет. Он также узнал на выставке, кто были первыми игроками «Крыльев Советов» и в какой форме они выходили на поле.

- Но больше всего мне понравился макет самарского стадиона, - заявил юный футболист. - Я мог сравнить его с изображением других стадионов, которые примут игры чемпионата в следующем году. Наш самый лучший и самый космический.

Наведя свой смартфон на рисунок на полу музея, Даниил смог увидеть и 3D-модель стадиона «Самара Арена». А его друзья уже завладели планшетом экскурсовода и с интересом наблюдали на экране, как виртуальные игроки забивают мяч в нарисованные на стене ворота. Они также по очереди делали фото с любимым футболистом на фоне этих звездных ворот с помощью техники дополненной реальности.

Другие с азартом проходили онлайн IQ-тест на знание правил игры в футбол. Третьи делали селфи на мобильный с картонной фигурой нападающего. Четвертые следили за транслируемым на экране матчем, который шел между членами экипажа орбитальной станции в условиях невесомости. Словом, в новом музейном пространстве интересно было каждому. Первый заместитель главы города Владимир Сластенин сообщил, что в город планируется доставить еще одну мобильную выставку, посвященную футболу. Со дня на день она предстанет перед самарской публикой. И выставка в «Самаре космической» тоже должна пополниться новыми экспонатами.