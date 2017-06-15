Самарского продавца контрафакта с символикой Чемпионата мира по футболу осудили
Ранее Управление Роспотребнадзора по Самарской области обратилось в суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за продажу контрафактной продукции.
В декабре 2016 года в Управление поступили материалы выездной проверки самарской таможни, проведенной по письменным заявлениям уполномоченных представителей правообладателей товарных знаков: Adidas, Reebok, FIFA, Russia2018. Специалисты надзорного ведомства выяснили, что бизнесмен продавал в магазинах на улице Аэродромной и улице Георгия Димитрова, 7а в Самаре поддельную обувь данных брендов.
Суд назначил предпринимателю штраф в 100 тысяч рублей с конфискацией контрафактного товара. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.
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