Самарского продавца контрафакта с символикой Чемпионата мира по футболу осудили

В декабре 2016 года в Управление поступили материалы выездной проверки самарской таможни, проведенной по письменным заявлениям уполномоченных представителей правообладателей товарных знаков: Adidas, Reebok, FIFA, Russia2018. Специалисты надзорного ведомства выяснили, что бизнесмен продавал в магазинах на улице Аэродромной и улице Георгия Димитрова, 7а в Самаре поддельную обувь данных брендов.

Суд назначил предпринимателю штраф в 100 тысяч рублей с конфискацией контрафактного товара. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.