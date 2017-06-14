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Губернаторские стипендии получили 600 лучших студентов Самарской области

Такие данные были озвучены на заседании правительства Самарской области в среду, 14 июня.
 
В 2016 году правительство Самарской области оказало поддержку 894 студентам, аспирантам и молодых ученым. Так, 600 студентов получили стипендии губернатора Самарской области по 10,8 тысячи рублей в семестр. Областной стипендией имени Алабина награждены 100 студентов - по 10,8 тысячи рублей в семестр. Премии имени Козлова для студентов, ведущих аэрокосмические изыскания на территории Самарской области, удостоены 14 учащихся в размере 20 тысяч рублей каждая.
 
Денежные выплаты получили молодые ученые и конструкторы, работающие в Самарской области и выполняющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по приоритетным для региона направлениям развития науки, технологий и техники – 100 выплат по 120 тысяч рублей каждая.
Дата: 14 июня 2017 , 17:30
113
Автор текста: Сергей Ромашов
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