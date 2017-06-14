Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно

Турники и брусья во дворах домов и школ сохранились с советских времен. Уже тогда многие ребята начали интересоваться и активно заниматься на спортивных площадках. В 2000-е с развитием Интернета также увеличился обмен информацией между разными странами. Ребятам стали доступны новости и другая информация из любого уголка планеты, и они стали практиковать новые упражнения. Сегодня воркаут – это не только любительский, но и профессиональный спорт. Его главная особенность – заниматься может начать любой человек, даже совсем не подготовленный к упражнениям.

Итак, на дворе лето, на улице свежий июньский воздух, а вы полны энтузиазма – с чего же начать? Sgpress.ru обратился за помощью к участнику самарской воркаут-команды DRAGONClan Руслану Канзафарову. Руслан устроил мне мастер-класс по уличной тренировке на обычной спортивной площадке на территории школы №175. Продемонстрированные упражнения условно делятся на три уровня сложности.







Если занятия для вас в новинку, а подтягивания на турнике и отжимания на брусьях пока что даются тяжело, то вот упражнения для начинающих. Отжимания от лавочки, подтягивания с касанием ног земли и отжимания на трицепс на скамье приведут мышцы в тонус и помогут освоить более тяжелые тренировки.



































































Если спорт для вас – дело знакомое или вы полностью освоили предыдущие уроки, то вот комплекс упражнений сложнее. Все по классике – подтягивания на турнике обычным и обратным хватом, отжимания от земли и от брусьев. Не забываем про пресс! Очень эффективным упражнением является подъем колен в висе на турнике.



Если спорт для вас – дело знакомое или вы полностью освоили предыдущие уроки, то вот комплекс упражнений сложнее. Все по классике – подтягивания на турнике обычным и обратным хватом, отжимания от земли и от брусьев. Не забываем про пресс! Очень эффективным упражнением является подъем колен в висе на турнике.





































































Третий уровень – для продвинутых физкультурников. Эти упражнения требуют уже хорошей физической подготовки и максимальной отдачи. Подтягивания с уголком на турнике, отжимания на трицепс на перекладине, отжимания на турнике, «березка» на пресс. И чтобы семь потов сошло!



Третий уровень – для продвинутых физкультурников. Эти упражнения требуют уже хорошей физической подготовки и максимальной отдачи. Подтягивания с уголком на турнике, отжимания на трицепс на перекладине, отжимания на турнике, «березка» на пресс. И чтобы семь потов сошло!





































































Всех приведенных выше упражнений уже достаточно для того, чтобы привести вас в форму и поддерживать тонус. В следующий раз я расскажу вам о других упражнениях на свежем воздухе. Будьте здоровы и занимайтесь спортом! Всех приведенных выше упражнений уже достаточно для того, чтобы привести вас в форму и поддерживать тонус. В следующий раз я расскажу вам о других упражнениях на свежем воздухе. Будьте здоровы и занимайтесь спортом!

По информации департамента физической культуры и спорта администрации Самары, в настоящее время на территории города установлено 6 профессиональных площадок для воркаута. Они расположены по следующим адресам:

проспект Ленина, 1 (Октябрьский район);

улица Стара-Загора (сквер имени Росовского, Промышленный район);

поселок Мехзавод, 15-ый квартал, 26 (территория ледовой арены «Салют», Красноглинский район);

Софийская площадь, улица Оситинская, 13 (ЖК «Волгарь», Куйбышевский район);

третья очередь набережной реки Волги (Самарский район);

улица А. Невского, 69а (в районе МБОУ школы № 98, Кировский район).

Также на территории Самары планируется установка площадки для воркаута по адресу: Южный проезд, в районе домов 180, 182, 182а. Она должна появиться в III – IV кварталах 2017 года.