Бывшего начальника ГУ МВД по Самарской области Александра Реймера осудили на 8 лет

Следствием и судом установлено, что в 2010-2012 годах соучастники мошенническим путем похитили более 1,3 миллиарда рублей, которые выделили Федеральной службе исполнения наказаний из бюджета для обеспечения ведомства электронными браслетами.

В рамках уголовного дела удалось установить, что создание подчиненного ФСИНу России Центра информационно-технического обеспечения и связи, а также его Самарского филиала было предусмотрено их преступным планом. Это давало возможность размещать в нем государственный заказ на электронные системы контроля без проведения открытого конкурса. Также соучастники получили возможность развертывания производства систем контроля на площадях фирмы «Мета» с привлечением ее персонала. При этом штат квалифицированных сотрудников и производственные площади в созданном центре отсутствовали. А фирма «Мета» производила изделия, причем по цене, составляющей 50 процентов от утвержденной ФСИНом России, затем передавала их в Центр информационно-технического обеспечения и связи, а тот, в свою очередь, во ФСИН. Причем цены на эти системы утверждались лично главой ведомства Александром Реймером. Калькуляции стоимости изделий подписывались Виктором Определеновым.

В рамках судебной товароведческой экспертизы эти цены тщательно анализировались, причем за несколько лет. И оказалось, что они были завышены многократно. Например, мобильное контрольное устройство с электронным браслетом, которое закупалось по 119 тысяч рублей, в действительности стоило всего 19 тысяч рублей. И так по всем компонентам. Также были проведены бухгалтерская, товароведческая, техническая, почерковедческая экспертизы, результаты которых также составили доказательственную базу.

Приговором суда Александру Реймеру назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Николай Криволапов и Виктор Определенов приговорены к 5 годам и 8 месяцам и 6 годам колонии общего режима соответственно.