Земельные участки за пять лет получили более 13 тысяч многодетных семей

В 2016 году 22 муниципальным образованиям региона были перечислены субсидии в размере 30 миллионов рублей. В результате сформировано 2383 земельных участка. Всего же за период 2012-2016 годов сформировано свыше 13 тысяч участков для граждан, имеющих трех и более детей, что покрывает текущую очередь почти на 80%.

Действие госпрограммы Самарской области будет продолжено.