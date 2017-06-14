Квадратный метр жилья в Самарской области по-прежнему стоит 34,2 тысячи рублей

Утверждаемый показатель стоимости жилья применяется при расчете размера социальных выплат (субсидий, субвенций) на приобретение или строительство жилых помещений и при формировании специализированного жилищного фонда для льготных категорий граждан.

Также на заседании стало известно, что в 2017 году из областного бюджета было выделено 80,75 миллиона рублей на обеспечение жильем тружеников тыла; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 512 миллионов рублей и исполнения переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан – 5,3 миллиона рублей.