Больше 20 тысяч жителей Самарской области стали работать легально

В 2017 году на работу планируется принять в свободное от учебы время около 7 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Также было отмечено, что количество заявленных в счет квоты рабочих мест для инвалидов увеличилось по сравнению с прошлым годом на 24% и составило 9027 рабочих мест, из них более половины уже заполнена людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Особое внимание уделили сокращению задолженности по заработной плате и снижению неформальной занятости в регионе. Так, по состоянию на 1 июня, 20488 граждан оформили трудовые отношения с работодателями, что составляет 42,1% от выполнения контрольного показателя на 2017 год.